Парламент Башкирии хочет дать территории возле Инзерских зубчаток особый статус, чтобы защитить местный лес

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Парламент Башкирии подвел итоги выездного обсуждения проблемы вырубки леса возле Инзерских зубчаток – горного хребта в Белорецком районе, который пользуется большой популярностью среди туристов. Власти республики выработали основной вариант правового решения вопроса – передача туристской тропы, дороги с 200-метровой охранной зоной по обеим сторонам, в пользование администрации Белорецкого района для развития туристической инфраструктуры.

Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев отметил, что сейчас возле зубчаток прекращены работы по рубке древесины. Весной там высадят новые деревья, «на восстановление леса уйдут десятилетия». Общая площадь вырубки составила почти 13 гектаров. Этот участок был передан под рубку еще в 2016 году. Она ведется в рамках лесного законодательства, потому что назначение земель здесь относится к ведению лесного хозяйства.