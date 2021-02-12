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Коронавирус Covid-19

В Башкирии от коронавируса скончались 220 человек

Только за одни сутки жертвами инфекции стали трое жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прямо сейчас на госпитализации по коронавирусу находятся 298 жителей Башкирии

Прямо сейчас на госпитализации по коронавирусу находятся 298 жителей Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии число жителей, умерших от коронавируса с начала пандемии, увеличилось до 220. Только за минувшие сутки жертвами инфекции стали еще три человека. Об этом сообщил региональный оперштаб.

За день в республике COVID-19 был выявлен еще у 160 человек. Всего в регионе зарегистрировано 26 214 случаев инфицирования. Снято с учета по выздоровлению 20 014 пациентов, из них 136 выписались за последние сутки.

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 5980 человек: 298 лежат в больницах, 5 682 переносят ковид в легкой форме и лечатся дома.