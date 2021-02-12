В Башкирии два ребенка погибли при пожаре в жилом доме, еще один госпитализирован

фото: МЧС РБ

В башкирском поселке Зирган при пожаре в частном жилом доме погибли двое детей 5 и 4 лет, еще одного ребенка - 8-летнего мальчика - госпитализировали. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар в доме по улице Ленина произошел сегодня, 12 февраля, около 11 часов утра. Тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 11:46. На место происшествия были направлены спасатели, добровольная пожарная команда и другие экстренные службы.

По приезде сотрудников МЧС внутри дома происходило открытое горение. Пожар на площади в 70 «квадратов» удалось локализовать в 12:31. Открытое горение было ликвидировано в 13:15.

фото: МЧС РБ

– В результате пожара погибло двое детей (мальчики 2015 и 2016 г.р.). Еще один ребенок, мальчик 2012 года рождения, направлен на осмотр [в больницу города Салавата], предварительный диагноз – отравление угарным газом, – передали в экстренном ведомстве.

Дети находились в доме вместе с 30-летней матерью. Она тоже доставлена в больницу.

Сейчас на месте пожара развернута испытательная пожарная лаборатория, также работают психологи от МЧС. В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа.