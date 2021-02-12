Должность главного по туризму в Башкирии прочат уфимке Эльмире Тукановой

фото: фейсбук Тукановой

Освободившуюся должность председателя Госкомитета Башкирии по туризму после ухода Салавата Нафикова может занять уфимка Эльмира Туканова. Она на протяжении восьми лет – с 2012 года – занимала пост директора в Центре развития туризма Свердловской области. Вчера, 11 февраля, губернатор Евгений Куйвашев по прошению чиновницы принял ее отставку.

О том, что Туканова переедет в Башкирию в качестве главной по туризму, написал ряд Свердловских СМИ. То же самое заявляет и провластный телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

В сети как таковой биографии у Эльмиры Тукановой нет. Ей, предположительно, 43 года. В фейсбуке она указала, что родилась в Уфе. До работы в Свердловской области чиновница трудилась на смежной должности в Тюменской области и ассоциации туроператоров России.

Отметим, в октябре 2020 года Центр развития туризма Тукановой подал иск в арбитражный суд на главу Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева. Последний обвинял ведомство чиновницы в растратах госсредств и неэффективности.