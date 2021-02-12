«Звонил по видео со стройки»: в Москве загадочно пропал вахтовик из Башкирии

Приметы: спортивное телосложение, волосы темные, рост 170 см, имеется татуировка на руке в виде скорпиона.

В Москве пропал 33-летний Вадим Муллагалямов из Башкирии. Мужчина не дает о себе знать уже с июля 2020 года.

Как рассказала подруга мужчины Лилия, Вадим работал в Москве последние пару лет, всегда был в онлайне в соцсетях и звонил часто маме.

- В июле прошлого года он загадочно исчез. В сети не появляется, маме не звонит, новых страниц я у него тоже не нашла. Мы даже не знаем, в какой организации он работает. Однажды он мне звонил по видеозвонку со стройки, знаю, что работал строителем, жил там же, дело было в Подмосковье, - рассказала Лилия.

Приметы: спортивное телосложение, волосы темные, рост 170 см, имеется татуировка на руке в виде скорпиона.

Если вам что-то известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 8 922 749 39 16.