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Общество

В Башкирии рублей построят рыбный завод за 5,3 млрд

Власти республики пообещали поддержать инвестора
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Завод планируется разместить на территории особой экономической зоны "Алга"

Завод планируется разместить на территории особой экономической зоны "Алга"

Фото: Нигина БЕРОЕВА

В Башкирии на территории особой экономической зоны «Алга» планируется построить рыбный завод за 5,3 млрд рублей. Об этом стало известно на совещании «Инвестчас», которое 11 февраля провел премьер-министр республики Андрей Назаров.

Предприятие назовут «БашБалык». Это будет целый комплекс по выращиванию, переработке и выпуску рыбной продукции осетровых и сомовых пород. После открытия на заводе появится 120 рабочих мест.

Созданием комплекса займется компания «Бионика». Директор фирмы Салим Шарыпов отметил, что диетические рыбные продукты можно будет по конкурентной цене поставлять в социальные учреждения.

Проект предприятия был одобрен и включен в число резидентов ОЭЗ. По линии Минсельхоза РБ инвесторам пообещали субсидировать часть затрат на покупку оборудования, комбикормов и рыбопосадочного материала.