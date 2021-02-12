В Башкирии рублей построят рыбный завод за 5,3 млрд

Завод планируется разместить на территории особой экономической зоны "Алга" Фото: Нигина БЕРОЕВА

В Башкирии на территории особой экономической зоны «Алга» планируется построить рыбный завод за 5,3 млрд рублей. Об этом стало известно на совещании «Инвестчас», которое 11 февраля провел премьер-министр республики Андрей Назаров.

Предприятие назовут «БашБалык». Это будет целый комплекс по выращиванию, переработке и выпуску рыбной продукции осетровых и сомовых пород. После открытия на заводе появится 120 рабочих мест.

Созданием комплекса займется компания «Бионика». Директор фирмы Салим Шарыпов отметил, что диетические рыбные продукты можно будет по конкурентной цене поставлять в социальные учреждения.

Проект предприятия был одобрен и включен в число резидентов ОЭЗ. По линии Минсельхоза РБ инвесторам пообещали субсидировать часть затрат на покупку оборудования, комбикормов и рыбопосадочного материала.