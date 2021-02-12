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Хабиров продлил обязательную самоизоляцию для пенсионеров

Ограничение продлится еще как минимум до 25 февраля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Предыдущее ограничение действовало до 11 февраля

Предыдущее ограничение действовало до 11 февраля

Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров до 25 февраля продлил на территории республики обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и хронически больных граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Напомним, предыдущее ограничение для пожилых людей действовало до 11 февраля. Эта мера связана с тем, что пенсионеры входят в группу риска по коронавирусной инфекции.

По состоянию на 10 утра 12 февраля в Башкирии зарегистрировано более 26 тысяч случаев COVID-19, выздоровело от инфекции 19,8 тысячи человек и умерло 217.