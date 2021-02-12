В Башкирии водитель на Mercedes сбил 9-летнюю девочку, когда она возвращалась домой из школы

фото: кадр записи с видеорегистратора

В башкирском городе Стерлитамаке на проезжей части сбили 9-летнюю девочку. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось днем 11 февраля на улице Строителей. Наезд на школьницу, которая возвращалась домой с учебы, совершил 49-летний горожанин на Mercedes-Benz. Во время столкновения регистратор показал скорость автомобиля около 50 километров в час. В результате происшествия четвероклассницу с травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

фото: ГИБДД РБ

– Десятью днями ранее в этой школе, где училась школьница, сотрудниками ГИБДД были проведены беседы на тему дорожной безопасности, – отметили в дорожной полиции.

За минувшие сутки в Башкирии произошло еще шесть автоаварий, в которых пострадали шесть человек.