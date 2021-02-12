Главой Архангельского района стал Айрат Саитгалин

Фото: Рустем Ахунов

Накануне депутаты районного Совета Архангельского района Башкирии утвердили в должности главы района Айрата Саитгалина. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации.

До назначения на должность врио главы Архангельского района Айрат Саитгалин был секретарем совета депутатов в Кармаскалинском районе Башкирии. Он получил назначение с приставкой и.о. 18 января, после того как пост покинул Ильшат Аминев. О назначении Саитгалина на оперативном совещании заявлял глава республики Радий Хабиров.