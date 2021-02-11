За поджог и двойное убийство житель Башкирии проведет в колонии 19 лет

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии

Накануне Верховный суд Башкирии вынес приговор 34-летнему жителю Янаула, которого обвиняли в целом ряде преступлений. Как сообщает пресс-служба регионального управления следкома, в ходе следствия удалось доказать, что мужчина совершил двойное убийство, а также несколько краж и поджог. Приговор пока в законную силу не вступил.

По данным следствия и суда, янаулец днем 24 января 2020 года в ходе ссоры во время распития спиртного ударил ножом мужчину и его знакомую. В результате, мужчина скончался на месте, а женщина на следующий день в больнице.

Кроме того, следователи нашли доказательства причастности обвиняемого в нескольких кражах и умышленном поджоге, которые произошли до той самой вечеринки, где он убил двоих человек. К слову, в убийстве он сознался еще во время следствия.

Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и постановил взыскать в пользу потерпевших компенсацию материального ущерба в размере 215 тысяч рублей.