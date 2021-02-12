«Ваш сын попал в ДТП»: в Башкирии двое мошенников «развели» 10 пенсионерок на 1,5 млн рублей

При обыске у злоумышленников изъяли 127 сим-карт

В Башкирии двое мошенников смогли обмануть десятерых пенсионерок на 1,5 млн рублей.

Злоумышленники убеждали пожилых женщин, что их дети попали в ДТП, и, чтобы «решить вопрос», требовали перечислить деньги на карту. Преступники использовали эту схему с начала текущего года. Их жертвами становились жительницы трех городов: Салавата, Кумертау и Стерлитамака. Одни отправляли мошенникам пять тысяч рублей, другие ради своих детей расставались с суммами покрупнее – 350 и 500 тысяч. Благодаря серии таких вот дистанционных краж жулики «заработали» 1,5 млн рублей.

Подозреваемых искали сразу несколько правоохранительных ведомств: уголовный розыск, ГИБДД, ОМОН, отделы МВД. В конечном счете полицейским удалось вычислить злоумышленников – они находились в городе Стерлитамаке. Мошенниками оказались двое мужчин 20 и 30 лет. Во время допроса они дали признательные показания. При обыске и других следственных действиях у них изъяли BMW 520i, 10 сотовых телефонов, 127 сим-карт, 4 wi-fi роутера и банковскую карту.