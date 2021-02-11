На улице в Уфе трое неизвестных разбили мужчине голову и сломали ребра

Сотрудникам полиции пострадавший сказал, что не сможет опознать налетчиков

В Уфе днем 7 февраля трое неизвестных набросились на прохожего и сильно его избили. Нападение произошло на улице Цветочной, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Пострадавшего 40-летнего мужчину с различными травмами доставили в РКБ имени Куватова. Там врачи диагностировали ему множественные повреждений: у него была черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом четырех ребер с повреждением легкого.

С потерпевшим в больнице побеседовали сотрудники полиции. Он сказал правоохранителям, что располагает только приметами налетчиков и вряд ли сможет опознать их лица. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.