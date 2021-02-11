В обновленном антиковидном указе Хабиров продлит самоизоляцию для пожилых людей

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Глава Башкирии Радий Хабиров планирует обновить указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. В нем обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и хронически больных граждан будет продлена еще на две недели. Руководитель региона подпишет документ в самое ближайшее время. Об этом сообщил связанный с правительством республики телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

Последний раз Хабиров вносил поправки в антиковидный указ 29 января. Там было прописано, что самоизоляция для пожилых жителей Башкирии продлена до 11 февраля – то есть до сегодняшнего дня. Глава республики тогда также ввел ряд послаблений: учреждения культуры и спорта теперь могут заполняться посетителями на 70%, а общепитам при желании разрешено работать круглосуточно.