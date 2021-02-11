В Башкирии 11-летняя девочка получила термический ожог, играя с зажигалкой

Девочке оказали первую помощь, после чего отпустили домой Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии во время игры с зажигалкой пострадала 11-летняя девочка. Инцидент произошел 10 февраля в деревне Баимбетово Гафурийского района. Как рассказали в Госкомитете РБ по ЧС, школьница получила термический ожог. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

Как отмечают спасатели, в республике в прошлом году из-за пожаров погибли 13 несовершеннолетних «Одна из наиболее распространенных» причин происшествий, которые привели к гибели детей, – это игры с огнем в отсутствии взрослых.

Спасатели рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра, исключить возможность попадания в их руки спичек и зажигалок, а также не оставлять малышей рядом с электронагревательными приборами, печами или каминами.