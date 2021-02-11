В Уфе две сестры, торговавшие продуктами, обманули стройфирму на 36 млн рублей

Одна мошенница получила шесть лет лишения свободы, другая – четыре года Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Уфе две сестры, открывшие компанию по продаже продуктов питания, умудрились обмануть стройфирму на 36 млн рублей. Женщины 57 и 66 лет заключили с организацией контракт на поставку арматур. Полученные по договору деньги они потратили на себя. На днях Советский районный суд вынес им приговор по обвинению в мошенничестве: одна получила шесть лет лишения свободы, другая – четыре года. Оба срока – условные. Прокуратура собирается обжаловать этот вердикт.

– В суде установлено, что сестры создали общество с ограниченной ответственностью «Спектр» и в 2016 году заключили со строительной организацией договор поставки металлической арматуры на сумму свыше 36 млн. рублей. Покупатели оплатили товар в полном объеме, – прояснили детали дела в надзорном ведомстве. – В действительности фирма-поставщик не могла выполнять взятые обязательства, поскольку занималась продажей продуктов питания. Полученные деньги были потрачены обвиняемыми на личные нужды.

Чтобы придать сделке видимость законности, мошенницы заключили подложный договор и оформили фиктивные платежные документы. Подсудимые ни во время следствия, ни на суде вину не признали, а ущерб так и не возместили.