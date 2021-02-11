В Башкирии после теплых выходных вновь вернутся морозы

В Башкирию ненадолго придет теплая погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая половина текущей недели в Башкирии выдалась по-настоящему морозной – по северу и востоку температура воздуха падала до -30,-36. Однако уже с приближением этих выходных ситуация резко изменится, передали синоптики Башгидромета.

– В передней части «южного циклона», который смещается на ЦФО [Центральный федеральный округ], 13 февраля температура воздуха в республике повысится ночью до -2,-7°, при прояснениях до -12°, днем до +4,-1°, – рассказали специалисты.

13 февраля в Башкирии выпадет небольшой, но умеренный снег, который в течение дня станет мокрым. Местами возникнет гололед, а на дорогах – снежный накат. Температура воздуха начнет падать уже 14-го числа. Первая половина следующей недели – как и текущей – будет морозной.

Грядущей ночью, 11 февраля, столбики термометров опустятся до -18,-23°, (при прояснениях до -30°). Днем немного потеплеет: -11,-16°, по югу до -5°.