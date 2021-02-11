В Башкирии найден пластиковый пакет с шестимесячным плодом ребенка

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чишминского района. Заплаканная женщина рассказала, что ее жестоко избил черенком от вил собственный муж, несмотря на то, что она находилась на шестом месяце беременности. Ссора началась из-за того, что 50-летний сельчанин начал выговаривать жене, что она не следит за чистотой и уютом в доме. Словесных нравоучений мужчине показалось недостаточно, поэтому он схватился за вилы и начал угрожать жене убийством.

От побоев у несчастной женщины случился выкидыш. Тогда сельчанин поместил шестимесячный плод в пластиковый пакет и оставил его на веранде, намереваясь позже его закопать. Чудовищную находку обнаружили полицейские, приехавшие после рассказа избитой сельчанки.

- В отношении мужчины, ранее судимого за причинение среднего вреда здоровью, возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Материал по факту обнаружения плода ребенка направлен в Следственный комитет республики, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.