В Башкирии увеличат количество видов деятельности, которым будет доступна патентная система налогообложения

Перейти на патентную систему налогообложения смогут автомастерские и автомойки

Депутаты башкирского парламента намерены увеличить количество видов деятельности, которым будет доступна патентная система налогообложения. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на февральском пленарном заседании. Если новую норму примут, работать «по патенту» смогут уже 85 организаций, сейчас их 67.

– Такую возможность получат, например, автомастерские и автомойки. Небольшие кафе и магазины, которые раньше не соответствовали критериям по площади, также смогут перейти на патент. Максимально возможная площадь для них будет увеличена втрое – с 50 до 150 квадратных метров, – отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Он отметил, что законопроект разработан для поддержки малого бизнеса в условиях отмены с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход. Патентная система позволяет предпринимателям «вычитать страховые взносы из суммы налогового платежа».