В Башкирии без вести пропал 25-летний Александр Шигапов

фото: "Лиза Алерт"

В башкирском городе Учалы без вести пропал 25-летний Александр Шигапов. Мужчина вышел из дома 8 февраля и не вернулся обратно. На звонки друзей и близких он отвечать перестал. Об исчезновении горожанина поисковый отряд «Лиза Алерт». Там полагают, что Александр может находиться в любом из районов республики.

Приметы: рост – 185 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в красную куртку, черные джинсы, коричневые ботинки и серую шапку.

Всех, кто знает о местонахождении Александра Шигапова, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт») или 112.