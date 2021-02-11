За выявление онкозаболеваний в 2020 году башкирские врачи получили 32,5 млн рублей

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Башкирии за 2020 год врачи выявили 4,4 тысячи случаев онкозаболеваний 1-й и 2-й стадии. За это в качестве премий медики суммарно получили 32,45 млн рублей. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Уверен, благодаря этой работе мы существенно улучшим здоровье сотен и тысяч людей и продлим для них период активного долголетия, – отметил руководитель региона.

Для укрепления базы лечения онкологических заболеваний в уфимской поликлинике №32 и больнице города Салавата начали работать Центры амбулаторной онкологической помощи. Там жители смогут получить квалифицированную консультацию и пройти обследование. Всего, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в регионе открылось восемь таких центров.