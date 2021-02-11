фото: Милана Скоробогатова // facebook.com

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова покинет свою должность после 10 лет работы. Об этом она заявила 10 февраля во время своего доклада году на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Контракт чиновницы истекает 25 марта, сообщает «Ъ-Уфа». После своей отставки омбудсмен может занять в республике пост уполномоченного по правам человека. Сейчас это назначение проходит согласование на федеральном уровне.

Милана Скоробогатова занимает должность детского омбудсмена Башкирии с 2011 года. До этого она возглавляла Управление опеки и попечительства в уфимской мэрии. О том, что ее могут назначить уполномоченной по правам человека, стало известно в декабре 2020 года. С этой инициативой выступил глава республики Радий Хабиров.