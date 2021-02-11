Число случаев коронавируса в Башкирии превысило 26 тысяч

Прямо сейчас коронавирусом активно болеют 5959 жителей Башкирии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 26 054 случая коронавируса. Прирост зараженных за сутки составил 160 человек. Данные 11 февраля обновил региональный оперштаб.

Еще три человека скончались от коронавируса за последние 24 часа. Всего жертвами COVID-19 стали 217 жителей республики.

Общее число снятых с учета по выздоровлению достигло 19 878 человек, 158 из них выписались за день.

Прямо сейчас коронавирусом болеют 5959 жителей Башкирии: 326 пациентов находятся на госпитализации, остальные 5 633 лечатся дома с легкой формой инфекции.