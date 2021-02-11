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Антимонополисты уличили мэрию Уфы в нарушении при отборе подрядчика на ремонт дорог за 23,5 млн рублей

Антимонополисты предписали заказчику провести повторное рассмотрение заявок участников тендера
Владислав КАЗАНЦЕВ
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УФАС выдало предписание администрации

УФАС выдало предписание администрации

Башкортостанское УФАС потребовало от мэрии Уфы пересмотреть заявки участников торгов по отбору подрядчика для ремонта проезжей части на улицах Силикатной и Армянской. Определение поставщика уже завершено, однако не допущенная к тендеру фирма «ЕвроДорСтрой» пожаловалась антимонополистам на то, что ее заявка была необоснованно отклонена.

– По мнению ООО «ЕвроДорСтрой», аукционная комиссия заказчика необоснованно отклонила заявку участника закупки, сославшись на непредставление документов подтверждающих соответствие участника дополнительным требованиям (наличие за последние 5 лет опыта исполнения контракта на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог), – пояснили в УФАС суть жалобы.

Надзорное ведомство изучило материалы дела и выяснило, что все необходимые документы компания представила. Это значит, что Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы допустила нарушение.

Антимонополисты предписали заказчику провести повторное рассмотрение заявок.