Антимонополисты уличили мэрию Уфы в нарушении при отборе подрядчика на ремонт дорог за 23,5 млн рублей

УФАС выдало предписание администрации

Башкортостанское УФАС потребовало от мэрии Уфы пересмотреть заявки участников торгов по отбору подрядчика для ремонта проезжей части на улицах Силикатной и Армянской. Определение поставщика уже завершено, однако не допущенная к тендеру фирма «ЕвроДорСтрой» пожаловалась антимонополистам на то, что ее заявка была необоснованно отклонена.

– По мнению ООО «ЕвроДорСтрой», аукционная комиссия заказчика необоснованно отклонила заявку участника закупки, сославшись на непредставление документов подтверждающих соответствие участника дополнительным требованиям (наличие за последние 5 лет опыта исполнения контракта на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог), – пояснили в УФАС суть жалобы.

Надзорное ведомство изучило материалы дела и выяснило, что все необходимые документы компания представила. Это значит, что Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы допустила нарушение.

Антимонополисты предписали заказчику провести повторное рассмотрение заявок.