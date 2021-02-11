Хабиров пообещал уфимцам «конкретные улучшения в облике» города

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал жителям Уфы «конкретные улучшения в облике» города. Об этом он заявил в своих соцсетях после встречи с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком. Совещание касалось празднования в 2024 году 450-летия со дня основания Уфы. Оверчук возглавляет комитет по организации мероприятий в связи с юбилеем города.

– Вышел с этого совещания в приподнятом настроении. Оргкомитет […] возглавляет опытный руководитель, хорошо чувствующий нашу республику, – отметил руководитель региона.

Оверчук поручил властям Башкирии к марту «сформировать чёткий план мероприятий».

– Я уверен, что жители Уфы увидят конкретные улучшения в облике столицы. У нас есть большой план по преобразованию Уфы, – добавил Хабиров.

Он пообещал рассказать обо всех деталях после того как план организации будет утвержден Алексеем Оверчуком.