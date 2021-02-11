Известны подробности ДТП в Башкирии, после которого водитель и пассажир скончались в реанимации

фото: ГИБДД РБ

В башкирской Госавтоинспекции раскрыли подробности смертельного ДТП на трассе в Белебеевском районе Башкирии.

Напомним, вечером 10 февраля на автодороге Белебей- Николаевка- Туймазы- Бакалы столкнулись встречные «Нива» и Mitsubishi Pajero Sport. После аварии двое мужчин из отечественного автомобиля – 40-летний житель Иглинского района и его 25-летний пассажир – были доставлены в больницу, где скончались в реанимационном отделении.

– Со слов свидетелей, отечественный легковой автомобиль выехал на обочину из-за колейности, после чего возник занос с выездом на полосу встречного движения, где и произошло столкновение, – отметили в ГИБДД.

Инспекторы составили административный материал в «отношении должностного лица», которое отвечало за содержание участка дороги, где произошло ДТП.