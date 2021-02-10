В Уфе в подвале многоэтажки нашли пролежавший неделю труп женщины

В Уфе на Комсомольской улице 8 февраля обнаружили тело неизвестной женщины с гнилостными изменениями. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Труп нашли в 17:00 в подвале жилого дома на Комсомольской. По предварительным данным, на вид погибшей 45-50 лет. Уточняется, что женщина, вероятнее всего, без определенного места жительства.

Причина смерти пока что неизвестна, но удалось установить, что давность трупа составляет около семи суток. Тело направили на экспертизу для установления точных причин.