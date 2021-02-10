В столкновении двух автомобилей в Башкирии скончались два человека

Фото ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Белебеевском районе сегодня, 10 февраля, вечером произошла смертельная авария. По данным ведомства, в результате произошедшего скончались два человека.

– В шестом часу вечера в Белебеевском районе на 10 км автодороги Белебей - Николаевка-Туймазы-Бакалы столкнулись попутные "Нива" и "Митсубиши Паджеро". Водитель и пассажир первой, госпитализированные с тяжёлыми травмами, позже скончались, – передали первоначальные данные в госавтоинспекции.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются, ведется расследование всех возможных причин.