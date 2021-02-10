Погода в Башкирии снова резко изменится

В Башкирии в ближайшие два дня синоптики пообещали резкое изменение погоды. На сайте «Башгидрометцентра» сообщается, что после арктических морозов, царствовавших в последние дни на территории республики, в регион придет потепление.

Так, по данным метеорологов, 11 февраля, в четверг, утром будет все еще холодно до -19 градусов, к обеду столбик термометра поднимется до -11 градусов. В течение всего дня в городе будет идти снег. Вечером температура составит около -10 градусов.

В ночь на 12 февраля будет такая же температура, как и вечером 11 числа – 10 градусов. Утром в пятницу уже будет около 0 градусов, а в выходные потеплеет до +2 градусов.