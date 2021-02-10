Житель Башкирии спровоцировал пожар у себя дома: он развел костер прямо на кухне и уснул

фото: МЧС РБ

В Белебеевском районе Башкирии 60-летний мужчина развел костер прямо на кухне своей квартиры и уснул, после чего в доме начался пожар. Инцидент произошел ночью 10 февраля, сообщило региональное МЧС.

Как пояснили в аварийной службе, житель села Знаменка решил развести костер, чтобы согреться – у него в квартире не было электричества, газа и отопления. В какой-то момент он уснул, а огонь начал распространяться по полу и перешел на стену.

Мужчина проснулся из-за звука пожарного извещателя и выбежал на улицу. Там он заметил, что пламя перекинулось уже на крышу двухквартирного кирпичного дома. Соседей сельчанина разбудил лай собак – они тоже оказались снаружи. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли уберечь их квартиру.

Тревожный сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 2:47. Открытое горение было ликвидировано в 3:45.