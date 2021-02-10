Министра строительства Башкирии, обвиняемого в 95-миллионном ущербе бюджету, отправили под домашний арест

фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Сегодня, 10 февраля, Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения министру строительства республики Рамзилю Кучарбаеву, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновника после рассмотрения апелляции отправили под домашний арест до 1 апреля. Напомним, 2 февраля Кировский районный суд постановил арестовать Кучарбаева.

По версии следствия, Рамзиль Кучарбаев, будучи начальником башкирского Управления капитального строительства, в 2017 году подписал документы о завершении строительства очистных сооружений в городе Кумертау. На самом деле объект не был подготовлен к эксплуатации и не работает до сих пор – там не проведены пусконаладочные работы. При этом с подрядчиком были заключены контракты на 95 млн рублей. Эту сумму в качестве ущерба бюджету республики следствие вменяет в вину Кучарбаеву.