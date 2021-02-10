Хабиров рассказал, какую помощь рассчитывает получить от Москвы

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров 10 февраля встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой и рассказал ей, какую помощь Уфа рассчитывает получить от Москвы к своему 450-летию. Речь идет о восстановлении объектов всероссийского значения – закрытом ныне Госцирке, Театре Кукол и Государственном академическом русский драматический театре.

– Госцирк, закрытый с 2017 года, вызывает очень болезненные эмоции у детишек и их родителей, я не раз об этом слышал от них на встречах, – отметил Хабиров на своих страницах в соцсетях. – Великолепный Театр кукол […] тоже нужно довести до ума. У актеров там отсутствуют нормальные гримерки и костюмерные, в театре нет буфета. […] Здесь, безусловно, должны работать и детские студии, которые негде разместить. Нужно строить современный пристрой. Теперь - наш Русдрам. Свет и звук – не обновлялись с момента постройки в 1982 году! Сцена и зал не ремонтировались 20 лет.

Руководитель региона также отметил, что Уфе «нужна современная библиотека» с коворкингами, клубами по интересам и пространствами, где можно проводить лекции и организовывать активности для детей и семей.

Глава Минкульта России Любимова, пишет Хабиров, «понимает все эти и многие проблемы», и сейчас прорабатываются их решения.