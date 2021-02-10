У уфимского адвоката Романа Петрова сожгли машину за четыре миллиона

Недавно исполнился месяц, как Роман приобрел автомобиль из салона стоимостью 4 миллиона рублей.

В полночь 10 февраля 2021 года во дворе дома 21 по улице Бессонова в Уфе вспыхнула новенькая «Ауди», принадлежащая известному адвокату Роману Петрову. Неизвестные подожгли автомобиль и сбежали с места происшествия на такси.

С места ЧП полицейские изъяли бутылку и продукты горения, возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал «КП-Уфа» сам Роман Петров, в момент поджога он находился в командировке, о случившемся ему сообщил сосед.

- Запищала сигнализация, сосед выглянул в окно, моя машина горит, сразу мне позвонил. За считанные секунды сгорел двигатель, эксперты сказали, что ремонту не подлежит. У меня уже есть подозреваемый, дело расследуется, - сказал Роман.

Недавно исполнился месяц, как Роман приобрел автомобиль из салона стоимостью 4 миллиона рублей.