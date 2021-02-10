Первым замминистра строительства Башкирии стал чиновник из Минстроя

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В Башкирии назначили первого заместителя министра строительства и архитектуры – им стал Алексей Новиков. Соответствующее распоряжение издано правительством республики.

Ранее чиновник занимал должность заместителя главы в министерстве молодежной политики и спорта. На новом посту Новиков будет курировать вопросы строительства социальных объектов, промышленности строй материалов, новых технологий и ценообразования.

Новиков Алексей Владимирович родился в 1968 году в Новгородской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «инженер». Трудовую деятельность начал в 1986 году мотористом треста «Дорремстрой». Работал в нескольких предприятиях асфальтировщиком, мастером ремонтно-строительного управления, прорабом, инженером. Занимал руководящие места в нескольких строительных фирмах. В Минспорта Башкирии пришел в 2012 году. Сначала заведовал там сектором строительства спортивных сооружений, затем поднялся выше – на уровень замминистра.