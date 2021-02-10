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Власти Уфы изымут у собственников земельные участки и дома для строительства дороги

Проект опубликован на сайте мэрии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Власти Уфы планируют изъять земли для строительства дороги

Власти Уфы планируют изъять земли для строительства дороги

Власти Уфы собираются изъять у собственников земельные участки и дома в Советском и Октябрьском районах для строительства новой дороги. Речь идет об участке от улицы Комсомольской на пересечении с улицей Города Галле до проспекта Салавата Юлаева. Проект планировки и межевания территории опубликован на сайте городской администрации.

Под изъятия попадут земли по следующим адресам:

– Комсомольская, 42, 44, 46, 46а;

– имени города Галле, 8а, 8, 10;

– Казанская, 43, 41, 42, 38, 36, 33, 31, 28, 32, 38а, 36а;

– Оборонный переулок, 33, 15, 13а, 13, 11, 9, усадьба № 7, 6, 6а, 6б, 29б;

– Северная, 11а, 11, 2а, 2б, 13а, 12;

– Районная, 142, 140б, 140а, 140, 138, 184;

– Мурманская, 16, 15, 13, 11, 24, 22, 20, 17.

И помещения собственников в жилых домах на улицах:

– Комсомольской, 42, 44, 46, 46а ;

– имени Города Галле, 8а, 8, 10;

– Казанской, 43, 41, 37, 35, 42, 40, 38, 36, 33, 31, 28, 32, 34, 30, 29, 38а, 36а

– Большой Шелководной, 2, 4, 6;

– Оборонной, 33, 15, 13а, 13, 11, 9, 7, 8а, 6, 6а, 6б, 7/2, 7г, 7б, 7з, 29б, 7в, 27б, 2м, 17, 13а, 8а, 7и, 6, 2д;

– Бессонова, 44;

– Оборонный переулок, 3, 1, 14, 4, 12, 10, 6, 8, 2, 27а

– Северной, 11а, 11, 2а, 2б, 12;

– Районной, 142, 140б, 140а, 140, 138а, 138, 184;

– Мурманской, 16, 15, 13, 11, 24, 22, 20, 19, 17.