В Башкирии прекращен сбор средств для матери двоих детей, больной раком

Больная раком одна воспитывает двоих маленьких детей, один из них на инвалидности.

В Башкирии собрали деньги для матери двоих детей из Стерлитамака, которая больна раком. 23 февраля женщина вылетает в Санкт-Петербург на реабилитацию после лечения, сообщила волонтер Регина Биргулиева.

О ее истории она рассказала на днях. В июне прошлого года у женщины обнаружили онкологию – рак молочной железы высокой агрессивности, позже выяснилось, что уже есть метастазы.

- Прооперировали, прошла химиотерапию и дальнейшее лечение по квоте на дневном стационаре предстоит в г Санкт-Петербурге, НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, а предварительное обследование платное, дорога, проживание на месяц, и ей очень тяжело вытянуть сумму около 100 тысяч, - рассказывала Регина.

Больная раком одна воспитывает двоих маленьких детей, один из них на инвалидности.

Благо деньги удалось собрать за несколько дней.