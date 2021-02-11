В Башкирии прекращен сбор средств для матери двоих детей, больной раком

Больная раком одна воспитывает двоих маленьких детей, один из них на инвалидности.
В Башкирии собрали деньги для матери двоих детей из Стерлитамака, которая больна раком. 23 февраля женщина вылетает в Санкт-Петербург на реабилитацию после лечения, сообщила волонтер Регина Биргулиева.
О ее истории она рассказала на днях. В июне прошлого года у женщины обнаружили онкологию – рак молочной железы высокой агрессивности, позже выяснилось, что уже есть метастазы.
- Прооперировали, прошла химиотерапию и дальнейшее лечение по квоте на дневном стационаре предстоит в г Санкт-Петербурге, НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, а предварительное обследование платное, дорога, проживание на месяц, и ей очень тяжело вытянуть сумму около 100 тысяч, - рассказывала Регина.
Больная раком одна воспитывает двоих маленьких детей, один из них на инвалидности.
Благо деньги удалось собрать за несколько дней.