На проспекте Октября в Уфе автобус с пассажирами снес остановку

фото: ГИБДД Уфа

Сегодня утром, 10 февраля, на проспекте Октября в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта: автобус снес остановку.

По данным городской ГИБДД, за рулем «НеФаз», который следовал по маршруту №74, сидел 34-летний водитель. В салоне находилось 12 пассажиров. Во время подъезда к остановке «Железнодорожная больница» шофер не справился с управлением и снес павильон. К счастью, поблизости в этот момент никого не было. В дорожном инциденте обошлось без пострадавших.

Сейчас инспекторы выясняют, из-за чего именно водитель вырулил с проезжей части.