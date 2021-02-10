Уфимец порезал ножом жену и заступившегося за нее 13-летнего сына, а затем покончил с собой

Мужчина напал на семью в квартире одного из домов в Ленинском районе Уфы

Сегодня утром, 10 февраля, в одной из квартир в центре Уфы мужчина напал с ножом на супругу и заступившегося за нее 13-летнего сына, а затем покончил с собой. Женщина и ребенок выжили. Сейчас они находятся в больнице. Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. Подозреваемым по нему является погибший.

– Подозреваемый […] во время бытовой ссоры со своей супругой нанес ей удар ножом в живот. Их 13-летний сын, попытавшийся защитить мать, также получил ножевое ранение руки. После содеянного подозреваемый свел счеты с жизнью. В настоящее время оба потерпевших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, – передали в СК Башкирии.

Сейчас в квартире, где все произошло, работают следователи. Они выясняют, в каких условиях жила семья. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз.