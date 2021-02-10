Детский омбудсмен назвала число несовершеннолетних девочек, сделавших аборт

В Башкирии сокращается число абортов среди несовершеннолетних Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии по итогам 2020 года 40 из 369 забеременевших несовершеннолетних сделали аборт. Об этом со ссылкой на доклад детского омбудсмена республики сообщило издание UfaTime.ru.

По словам уполномоченной по правам ребенка Миланы Скоробогатовой, двум беременным девочкам было меньше 14 лет, избавиться от ребенка решилась только одна из них.

Чиновница отметила, что с каждым годом количество абортов среди несовершеннолетних уменьшается: в 2012 году на прерывание беременности пошли 306 из 307 подростков, в 2015 – 127 из 460, а в 2019 – 52 из 402.

В роддомах Башкирии в 2020 году мамами стали 329 девочек. От ребенка отказалась одна роженица.