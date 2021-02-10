За 2020 год в Башкирии уволились 2,5 тысячи медиков

В больницах и поликлиниках Башкирии работает более 50 тысяч сотрудников

В Башкирии за 2020 год из больниц и поликлиник уволились 2504 медиков, 2705 были приняты на работу. По сравнению с прошлым годом показатель обеспеченности медучреждений кадрами увеличился на 2,5% и составил 36,5 сотрудников на 10 тысяч человек. Об этом на заседании в местном правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в лечебницах региона работали 50,5 тысячи человек: 14 350 врачей и 35 886 – средний медицинский персонал.

После доклада Забелина премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил, что в республике «наблюдается недостаточный уровень обеспеченности населения медицинскими кадрами». Он поручил Минздраву «предпринять все возможные меры, которые позволят привлечь специалистов».