Башкирский автозавод «НЕФАЗ» заработал в 2020 году 27 млрд рублей

фото: НефАЗ

Выручка башкирского автозавода «НЕФАЗ» в 2020 году составила 27 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2018 году, когда предприятие заработало только 12,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Радия Хабирова.

– Коллектив предприятия (5 784 человека) произвёл 1 602 пассажирских автобуса, 211 электробусов, 2,7 тысячи прицепов и полуприцепов, 7,8 тысячи спецнадстроек, – следует из отчета «НЕФАЗА».

По словам гендиректора автозавода Владимира Курганова, предприятию удалось увеличить выпуск машин с четырёх до девяти автобусов в сутки благодаря модернизации производства за счет инвестиций. Машиностроители собираются довести годовой объем выпуска до трех тысяч единиц.