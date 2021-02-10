Из-за остановленной Хабировым стройки мэрия Уфы получила иск на 750 млн рублей

Застройщик оценил ущерб от срыва стройки в 750 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии 23 марта рассмотрит иск компании «Строительное управление №7 “ПСК-6”» к мэрии Уфы. Фирма требует у администрации города возместить убытки и упущенную выгоду в результате остановки строительства 34-этажного дома на улице Шота Руставели.

Напомним, возведение высотки в сентябре 2020 года остановил лично глава республики Радий Хабиров из-за жалоб горожан. Противники стройки заявляли, что она угрожает целостности их домов, которые находятся по соседству.

«ПСК-6», согласно материалам на сайте Арбитражного суда, оценила ущерб от срыва строительства дома в более чем 750 млн рублей: 227 млн – убытки и 532 млн – упущенная выгода.