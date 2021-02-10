В Башкирии водитель Land Cruiser потерял сознание, врезался в припаркованную легковушку и умер

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Октябрьском водитель, потерявший сознание за рулем, скончался после столкновения с припаркованной машиной. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел в третьем часу дня 9 февраля на улице Губкина. 71-летний мужчина на Toyota Land Cruiser столкнулся со стоявшей вдоль дороги «Ладой Калина».

– По одной из версий, водитель иномарки потерял сознание во время движения. Известно, что пенсионер состоял на учете у терапевта с заболеванием сердца, – отметили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП с летальным исходом начато разбирательство.