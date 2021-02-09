В Уфе жители еще двух домов остались без отопления из-за прорыва на теплосетях

Остаться без отопления, когда на улице под -30, не очень приятно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе еще два жилых дома остались без тепла, хотя на улицах стоит морозная погода. Как сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе, информация о перебоях в отоплении поступила около 16.00 от жителей дома №71/1 на улице Чернышевского и от дома №36 на улице Карла Маркса.

По адресам немедленно были направлены аварийные бригады от управляющих компаний и организации-«ресурсника». Все поврежденные участки теплосети были быстро обнаружены и сейчас ремонтируются. Тем временем спасатели установили в подъездах тепловые пушки, чтобы квартиры и дом полностью не промерзли.

- Ситуация находится на контроле, - уточнили в УГЗ по г. Уфе.

Напомним, что подобная ситуация произошла в Уфе в ночь на понедельник, тогда без тепла остались сразу 32 жилых дома в центральной части города. Тогда коммунальщикам удалось быстро провести ремонтные работы, пока вода в батареях не замерзла полностью.