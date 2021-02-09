По следам Луизы Хайруллиной: в Башкирии сотрудница банка присвоила из кассы около 13 миллионов рублей

Часть похищенных денег мошенница уже вернула Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Похоже слава знаменитой кассирши Луизы Хайруллиной, которая вместе с мужем вынесла из кассы банка более 25 млн рублей, а потом пустилась в бега, не дает покоя некоторым. Так в Туймазах менеджер банка похитила со счетов вкладчиков около 13 миллионов рублей, но ее махинации быстро раскрыла служба безопасности банка.

Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, 35-летняя женщина, работая клиентским менеджером, в период с января 2019 по октябрь 2020 года присвоила 13,4 млн рублей у 20 клиентов банка, вносивших деньги на депозитный счет на длительный срок.

- Сотрудница банка, без ведома и разрешения вкладчиков, выпускала на их имя банковские карты, после чего получала их лично и снимала деньги в банкоматах, а в некоторых случаях оформляла денежный перевод сразу себе на счет, - рассказали в ведомстве.

Афера вскрылась неожиданно, когда один из вкладчиков решил проверить свой счет и был весьма удивлен, обнаружив, что он пуст. Служба безопасности провела собственное расследование и быстро вышла на предприимчивого менеджера. Женщина свою вину отрицать не стала и призналась, что потратила похищенные деньги на свои нужды.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Подозреваемая арестована, с ней проводятся следственные действия. Часть похищенных денег экс-сотрудница банка уже вернула, - добавили в Следкоме.