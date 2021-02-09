В Минздраве Башкирии рассказали, можно ли получить вакцину от коронавируса на дому

Маломобильных граждан к пункту вакцинации должна доставить сама поликлиника Фото: Артем КИЛЬКИН

Некоторые жители Башкирии могут привиться от коронавируса по месту своего фактического пребывания. Подробнее об этом во время профильного брифинга 9 февраля рассказала замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

– По месту фактического пребывания у нас вакцинируются жители в социальных учреждениях – домах-интернатах, пансионатах. Но есть и другая возможность: малоподвижных граждан силами поликлиники будут доставлять в кабинет вакцинации, – пояснила чиновница. – После прививки нужно будет задержаться на полчаса - на случай быстрых анафилактических реакций.

Напомним, ранее Кононова назвала число жителей республики, которые стоят в очереди на прививку от COVID-19.