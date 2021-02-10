В Башкирии переболевшие COVID-19 медики смогут пройти реабилитацию в санаториях

Медики устали и нуждаются в реабилитации и эмоциональной поддержке

В Башкирии программу оздоровления для медиков, переболевших коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, хотят продлить на 2021 год. Сотрудники больниц смогут пройти реабилитацию в санаториях. Соответствующее предложение Минздрав направил в адрес республиканского правительства. Инициатором этой идеи еще в мае 2020 года стал профсоюз работников здравоохранения.

Программа оздоровления начала работать в сентябре 2020 года. С тех пор санаторные сертификаты получила почти тысяча медиков. Председатель правозащитной организации Рауль Халфин отметил, что «никто не ожидал такого большого количества инфицированных COVID-19 и перерыва в работе санаториев». Программой смогли воспользоваться не все сотрудники системы здравоохранения.

– Проведенный нами опрос членов профсоюза в конце декабря показал, что медики устали и нуждаются в реабилитации и эмоциональной поддержке. Среди потребностей 55,3% опрошенных назвали необходимость в оздоровлении и реабилитации, в том числе в «вечерних» профилакториях, еще 32% работников отрасли говорили о необходимости отдыха, – рассказал Халфин.

В профсоюзе рассчитывают, что программа будет продолжена.