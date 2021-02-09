На съемной квартире в Башкирии был обнаружен труп с изрезанным животом

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа

На съемной квартире в башкирском городе Белорецке днем 8 февраля был обнаружен труп 52-летнего мужчины. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, первым мертвого квартиросъемщика увидел хозяин жилища. В области живота погибшего он заметил несколько колото-резаных ран. Мужчина позвонил в полицию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Криминалисты установили, что труп пролежал в квартире около двух суток. Тело было направлено на судмедэкспертизу. В качестве улик следователи изъяли два кухонных ножа, смывы пятен крови, одежду убитого, а также сняли отпечатки пальцев.