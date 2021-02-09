Директор уфимской турфирмы «кинула» 170 клиентов на 24 млн рублей

Суд убедили аргументы обвинения

В Уфе вынесли приговор 54-летней Гульнаре Яфаевой, которая будучи директором турфирмы «Five Stars» присвоила 24 млн рублей своих клиентов. Жертвами мошенницы стали 170 человек.

– В период с 2017 по 2018 год Яфаева […] продавала гражданам путевки в Турцию, ОАЭ, Сочи и другие популярные направления, – рассказали в прокуратуре суть дела. – Обвиняемая не планировала предоставлять туристические услуги и рассчитываться по договорам, заключенным с юридическими лицами. Полученные в счет путевок денежные средства женщина тратила по своему усмотрению.

Ни во время следствия, ни на суде Яфаева вину в преступлении не признала. Суд убедили аргументы и доказательства стороны обвинения. Он приговорил фигурантку уголовного дела о присвоении и мошенничестве к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей предстоит выплатить обманутым клиентам сумму причиненного ущерба.