Власти Башкирии придумали, как уберечь Инзерские зубчатки от вырубки леса

фото: vk.com // Андрей Иванюта

Для спасания от вырубки леса на Инзерских зубчатках в Белорецком районе власти Башкирии планируют официально оформить здесь туристический маршрут. Об этом сообщил глава района Андрей Иванюта. Вчера, 8 февраля, он встретился в селе Тирлян с депутатами регионального парламента и заместителями руководителей министерств лесного хозяйства, экологии и комитета по туризму.

– Впервые здесь собрались такой большой компанией, с представителями ООО «Уфимский фанерный комбинат», туристской общественности Тирляна и Белорецка, – написал Иванюта на своей странице «ВКонтакте». – Показали масштаб вырубки и вреда, наносимого известному турмаршруту.

«Наиболее возможным» вариантом решения проблемы чиновник назвал «официальное оформление существующих туристических маршрутов и сохранение прилегающей к ним территории». Предметно эти вопросы рассмотрит уже региональное правительство.

Напомним, ранее Иванюта говорил, что как глава района он не может запретить вырубку, потому что у него нет на это полномочий. Земли, рядом с которыми расположены зубчатки, являются федеральными, и разрешение лесоперерабатывающей компании Минлесхоз выдал еще в 2016 году.