В приоритете на вакцинацию от коронавируса в Башкирии находятся коллективы предприятий и учреждений, а также люди пожилого возраста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 9 февраля в очереди на вакцинацию от COVID-19 в Башкирии стоят 5,5 тысячи жителей. Все эти люди записались на прививку через «Госуслуги», сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

– Приглашение [на вакцинацию] придет, как только будет выделена вакцина, – сказала чиновница. – Сейчас у нас приоритет – это организованные группы, коллективы предприятий и учреждений и люди пожилого и старческого возраста.

Кононова также добавила, что вчера, 8 февраля, Башкирия получила еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса.